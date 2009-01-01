Вертолет с индийскими военными рухнул на границе с Китаем, 7 погибших

На вертолете индийские военные переправлялись на передовой пост в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш.

Ми-17 российского производства рухнул в удаленном горном районе. militaryphotos.net

В пятницу, 6 октября, на границе Индии с Китаем рухнул военный вертолет индийских вооруженных сил. В результате погибли семь человек. Причина Катастрофы пока неизвестна.

Летательный аппарат Ми-17 российского производства рухнул в удаленном горном районе вблизи китайской границы, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря вооруженных сил Индии Сунита Ньютона, пишет Newsru.com.

На вертолете индийские военные переправлялись на передовой пост в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш.

По словам Ньютона, причина катастрофы пока неизвестна. Как отмечает агентство, Индия пытается модернизировать свои военно-воздушные силы, но процесс поставки новой техники продвигается медленно.

Также индийские власти пытаются развивать свою военную инфраструктуру на северо-востоке страны, чтобы сократить разрыв с Китаем.

Напомним, 5 октября, в центральной части Перу самолет Ан-32 выкатился со взлетно-посадочной полосы военно-морского флота и врезался в здание полицейского участка.