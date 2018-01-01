Вертолет с президентом Таджикистана на три часа пропал в горах

Глава государства стал жертвой незапланированной посадки из-за плохих метеоусловий.

Эмомали Рахмон затерялся в горах на вертолете Фото: пресс-служба Эмомали Рахмона

Над Варзобским ущельем Таджикистана временно "потерялся" вертолет с президентом страны Эмомали Рахмоном на борту.

Как сообщает Sputnik Таджикистана, 28 марта глава государства летел на праздник в город Пенджикент, однако в назначенное время не приземлился. Оказалось, что пилот вертолета принял решение посадить машину прямо в горах, чтобы экипаж и пассажиры не стали жертвами плохих метеорологических условий. Пилот осуществил очень рискованную посадку в яму.

"На окраине этой площадки были два небольших старых домика из глины и досок, служащие до сих пор убежищем для дорожных рабочих. Местные жители быстро собрались вокруг вертолета, одна женщина принесла заблудившимся гостям пшеничную лепешку и чайник горячего чая", - рассказал впоследствии коллегам журналист издания Джумхурият, который стал очевидцем событий.

Отмечается, что далее следование на вертолете было невозможным, и на праздник Рахмон отправился на автомобиле, предоставленным председателем Варзобского района.

Напомним, ранее в Таджикистане случилась не виртуальная, а реальная катастрофа. На юго-востоке страны микроавтобус упал в реку Шохдара, погибли десять человек, в том числе четыре ребенка, трое людей пострадали и попали в больницу.