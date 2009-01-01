Вертолеты США прибыли в Европу — военный эксперт

После сотен БМП и танков в Европу отправились вертолеты с сопровождающей техникой, в количестве 700 единиц.

Восточную Европу в рамках операции "Атлантическая Решимость" будет переброшена боевая авиационная бригада армии США , которая уже прибыла в Бельгийский порт Антверпен.

Об этом аналитик группы "Информационное сопротивление — Юг" Александр Коваленко (блогер "Злой Одессит") пишет в своем блоге в Живом Журнале.

По его словам, после сотен БМП и танков в Европу отправились вертолеты с сопровождающей техникой, в количестве 700 единиц. И, что самое главное — это поставка в себя еще не включала ударные вертолеты AH-64 Apache, которых предварительно планируется отправить 24 единицы.

"В то время как все СМИ со знанием дела, словно завзятые шеф-повара, обсуждали степень прожарки террориста Гиви, в Европе произошло событие, которому практически не было уделено внимания. Речь идёт о прибытии в Бельгийский порт Антверпен техники 10-й боевой авиационной бригады армии США, которая будет переброшена в Восточную Европу в рамках операции "Атлантическая Решимость", — пишет аналитик.

Эксперт также напомнил, что в статье "США в Европу отправляют вертолётный рой", он уже уточнял, что "предварительно на авиабазе 3-го крыла транспортной авиации Войска Польского, что находится вблизи города Повидз, планировалось разместить: 50 многоцелевых вертолетов Black Hawk, 10 транспортных вертолетов CH-47 Chinook и 1800 военнослужащих из состава 10-й боевой авиационной бригады США. Однако, уже на момент погрузки техники было отмечено несоответствие, а именно — минимум 12 транспортных вертолетов CH-47 Chinook, вместо 10…"

"Как бы там ни было, продолжает блогер, но факт остаётся фатом, после сотен БМП и танков в Европу отправились вертолеты с прилагающийся техникой, в общей сложности насчитывающей 700 единиц. И, что самое главное — эта поставка в себя ещё не включала ударные вертолёты AH-64 Apache, которых предварительно планируется отправить 24 единицы. Ох уж эти "предварительные" цифры! В общем, что тут ещё можно сказать? Переиграл! ", — подытожил блогер.

Ранее Коваленко сообщал, что Пентагон намерен усилить основную боевую "лошадку" армии США — БТР Stryker — более серьёзным вооружением, чтобы она могла достойно противостоять российским бронемашинам.

фото: zloy-odessit.livejournal.com