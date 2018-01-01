"Весь мокрый просыпаешься". Песков рассказал о ночных кошмарах с Путиным

Спикер российского лидера заявил, что от работы пребывает в "постоянной эйфории".

Путин снится Пескову в страшных снах Фото: Вести.ру

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина , рассказал о своих страшных снах, в которых приходит его строгий начальник.

"Он мне снится всегда, когда он очень строгий. (...) [После этого] ты весь мокрый просыпаешься", — сказал он в эфире телепередачи "Международная пилорама" с Тиграном Кеосаяном на НТВ.

По словам спикера президента России, сложная работа ему нравится, поскольку это, несмотря на физическую сложность, уникальный опыт.

"Никакой оскомины это не набивает. И хотя иногда очень тяжело физически, это настолько уникальный опыт!" — поделился пресс-секретарь.

Песков убежден, что ему выпал уникальный шанс работать на такой должности, который может выпасть только раз в жизни.

"Путин живет в глобальном времени, в глобальной географии, в географии земного шара". "Это уникально, потому что это находится за рамками простого человека. И иметь к этому хоть какую-то причастность — это супервозможность, это выпадает один раз в жизни. И тот, кому это выпадает, он, конечно, пребывает в эйфории постоянной", — добавил он.

Напомним, ранее Путин заявил, что его пресс-секретарь Песков может иногда "нести пургу". В ответ подчиненный президента заявил, что не обижается на критику, поскольку это "нормальный рабочий процесс".

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