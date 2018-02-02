Весны не будет. В Москве сурок не проснулся, а в Питере — умер

В московском зоопарке сурок 2 февраля не проснулся.

В Москве не смогли разбудить сурка Reuters

День сурка , который по традиции отмечается 2 февраля, в некоторых российских городах прошел необычно.

В московском зоопарке сурок 2 февраля не проснулся, а питерский умер.

Сонный сурок не удивил сотрудников московского зоопарка, пишут "РИА Новости".

"Наши сурки, сурки Московского зоопарка, они еще спят... Они относятся к другому виду, чем американские, и находятся немного в другой климатической зоне, поэтому эта история (с предвидением весны, — ред.) не совсем характерна для нас", — рассказали в столичном зоосаде.

В зоопарке Санкт-Петербурга сурок по кличке Фрол и вовсе умер, пишет FlashNord. Все мероприятия, посвященные Дню сурка, отменены, поскольку Фрол был единственным ручным сурком в зоопарке, а замену ему не нашли.

Напомним, 2 февраля харьковский сурок Тимка Третий предсказал раннюю и теплую весну в нынешнем году.