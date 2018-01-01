Ветеран разведки объяснил, почему Путину выгодна ликвидация наемников "Вагнера" в Сирии

ЧВК причастна к крушению "Боинга" на Донбассе, сказал Богдан.

Рядовые наемники из ЧВК "Вагнера" много знают о ее деятельности в Украине, отметил Василий Богдан Reuters

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан считает, что президенту России Владимиру Путину в определенной степени выгодна ликвидация бойцов из частной военной компании "Вагнера" в Сирии

Члены ЧВК много знают относительно ее деятельности в сирийском государстве, Украине и в других точках мира, рассказал он "Обозревателю".

"По моему мнению, эти террористические структуры создавались для того чтобы скрыто, гибридным способом проводить те военные операции и те военные террористические акции, которые выгодны Кремлю", — отметил собеседник.

Богдан уверен в том, что вооруженное формирование, в частности, причастно к крушению пассажирского "Боинга" на Донбассе и другим "акциям". "Этому есть документальные подтверждения. Это ляжет в основу тех обвинений, которые будут предъявлены в Гааге (нидерландский город, там находится Международный уголовный трибунал — Ред.) Путину, его присным и конкретным террористам за те действия, которые они осуществляли на территории Украины", — добавил генерал.

Ветеран разведки полагает, что "в определенной степени Путину было выгодно ликвидировать значительную часть руководства этой военной частной структуры, чтобы они в дальнейшем не были свидетелями в международных судебных процессах, которые однозначно через какое-то время будут".

"Потому что и руководители этой частной террористической структуры, и рядовые наемники-террористы много знают об этом — и относительно деятельности в Украине, и в Сирии, и в других точках мира", — заявил Богдан.

Ранее западные СМИ писали, что 7 февраля в Сирии в результате авиаудара по проправительственным силам, которые поддерживает Россия, были уничтожены более 200 наемников, среди которых большинство — россияне.

РосСМИ сообщали, что в провинции Дейр-эз-Зор россияне-члены ЧВК убиты из-за попытки местных крупных предпринимателей, поддерживающих президента страны Башара Асада, захватить нефтяные и газовые месторождения, находящиеся под контролем союзников США — курдов.