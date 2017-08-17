Въезд авто в пешеходов в Барселоне: ответственность взял на себя ИГИЛ

Правоохранители подтвердили, что в результате теракта погибли 13 человек.

Место происшествия Reuters

Террористическая организация(ИГИЛ) взяла на себя ответственность за

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Reuters.

По данным агентства, МВД Каталонии подтвердило, что в результате теракта погибли 13 человек, более 50 — пострадали.

"Один из предполагаемых организаторов... был арестован, другой убит в перестрелке с полицией", — отмечается в статье.

Ранее полиция Барселоны назвала въезд в группу пешеходов в городе террористической атакой, СМИ писали, что преступление совершил Дрисс Укабир. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Видео: Al Jazeera English