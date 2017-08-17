Въезд авто в пешеходов в Барселоне: ответственность взял на себя ИГИЛ

Правоохранители подтвердили, что в результате теракта погибли 13 человек.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Reuters.
По данным агентства, МВД Каталонии подтвердило, что в результате теракта погибли 13 человек, более 50 — пострадали.
"Один из предполагаемых организаторов... был арестован, другой убит в перестрелке с полицией", — отмечается в статье.
Ранее полиция Барселоны назвала въезд в группу пешеходов в городе террористической атакой, СМИ писали, что преступление совершил Дрисс Укабир. Узнать больше об инциденте можно здесь.
Видео: Al Jazeera English