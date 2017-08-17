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Въезд авто в пешеходов в Барселоне: ответственность взял на себя ИГИЛ

Вчера, 22:57

Правоохранители подтвердили, что в результате теракта погибли 13 человек.

Барселона,пешеходы,наезд,жертвы,авто
Место происшествия Reuters
Террористическая организация "Исламское государство" (ИГИЛ) взяла на себя ответственность за въезд на автомобиле в группу пешеходов в испанской Барселоне.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Reuters.

По данным агентства, МВД Каталонии подтвердило, что в результате теракта погибли 13 человек, более 50 — пострадали.

"Один из предполагаемых организаторов... был арестован, другой убит в перестрелке с полицией", — отмечается в статье.

Ранее полиция Барселоны назвала въезд в группу пешеходов в городе террористической атакой, СМИ писали, что преступление совершил Дрисс Укабир. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Видео: Al Jazeera English

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Барселона, пешеходы, въезд, жертвы, авто, теракт, ИГИЛ
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