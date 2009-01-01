Вежливые желтые человечки. Политолог объяснил, как "Московия возвращается в Империю династии Юань"

Новое посткрымское понимание размытости и условности государственных границ в полной мере касается также и рубежей самой РФ, пишет Пионтковский.

Московия возвращается в Империю династии Юань, пишет Пионтковский фото: stihi.ru

Кремлевские правители обожают "щелкать по носу" соседей и западных "партнеров", научившись произносить это слово со скрежетом зубовным, лавровским рыком и путинскими желвачками. Но все эти так ярко выраженные замечательные повадки куда то исчезают у российских политиков, когда они едут в Пекин подписывать очередные кабальные соглашения.

Об этом российский политолог и публицист Андрей Пионтковский написал в материале на Радио "Свобода".

"Есть такая замечательная международная организация Шанхайская организация сотрудничества, созданная для "борьбы с однополярным миром". На самом деле ШОС оказалась идеальным инструментом для полного экономического и геополитического поглощения Китаем в среднесрочной перспективе бывших советских республик Центральной Азии. В наши дни эта перспектива превратилась в краткосрочную", — пишет он.

"Новое посткрымское понимание размытости и условности государственных границ в полной мере касается также и рубежей самой Российской Федерации. А если вспомнить еще об изящной концепции нашего национального лидера относительно защиты военными средствами граждан с российскими паспортами или даже шире — людей, ощущающих себя культурно принадлежащими большому "Русскому миру", где бы они ни находились, — то в целом заложена солидная правовая база для грядущей аннексии российского Дальнего Востока и Сибири. Вежливым желтым человечкам даже паспортов никому раздавать не придется", — считает политолог.

"Люди, близкие к российско-китайским официальным переговорам, в один голос повторяют в последнее время, что китайцы все меньше утруждают себя необходимостью притворяться и что либо изображать. Они относятся к заискивающей перед ними российской клептократии и ее вождям с откровенным презрением и уже не стесняются выражать эти чувства публично. Московия возвращается в родную гавань — Империю династии Юань, — где и сформировались ее традиционные духовные скрепы. Мы не должны забывать, что уже были частью Великой азиатской империи в ХIII–ХV веках. И ничего страшного. Да, вначале поубивали они нас немножко, но зато сохранили на нашей шее наших замечательных попов, а нашим вороватым князьям доверили самим собирать дань", — добавил Пионтковский.

Напомним, ранее журналист объяснил, почему РФ является всего лишь "младшим партнером Китая".