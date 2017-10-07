Вице-премьер Киргизии погиб в автокатастрофе, опубликованы фото с места трагедии

Вместе с вице-премьер-министром Джумакадыровым погибли его помощник и водитель.

Сегодня раним утром, 7 октября, в Киргизии неподалеку от Бишкека в автокатастрофе погиб вице-премьер страны Темир Джумакадыров.

Об этом сообщил пресс-секретарь киргизского кабмина Чингиз Эсенгул уулу, пишет "РИА Новости".

"Примерно 4.30 по киевскому времени в районе села Садовое Московского района произошло дорожно-транспортное происшествие с "Тойота Ландкрузер". В автомашине находились вице-премьер-министр Темир Джумакадыров, его помощник Нурлан Джамгырчиев и водитель, они все погибли", — сообщил собеседник агентства.

Как сообщается, вице-премьер и его помощник направлялись в Таласскую область страны, чтобы проверить готовность региона к выборам президента.

В 30 км от Бишкека внедорожник вице-премьера лоб в лоб столкнулся с автомобилем "КАМАЗ", водитель которого, по предварительным данным, выехал на встречную полосу.

"В настоящее время назначены необходимые экспертизы, на этом участке дороге идет ремонт. Как только будут готовы результаты экспертиз, будет возбуждено уголовное дело", — сказали в пресс-службе МВД

Вице-премьер Темир Джумакадыров курировал в правительстве вопросы безопасности и возглавлял республиканский штаб по подготовке и проведению назначенных на 15 октября выборов президента Киргизии. Вице-премьером он был назначен 26 августа, до этого занимал пост секретаря Совета безопасности республики.

Напомним, 6 октября в России по меньшей мере 21 человек погиб в аварии с участием поезда и пассажирского автобуса на станции Покров под Владимиром.

фото: dknews.kz; kaktus.media