Вице-президент США рассказал, чего в Белом доме ожидают от встречи Путина с Трампом

Вице-президент США Майк Пенс заявил о том, что глава Белого дома Дональд Трамп во время грядущей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным совершит попытки найти варианты для улучшения отношений между странами.

Соответствующую информацию он озвучил в интервью телеканалу Fox News.

"Президент ясно дал понять, что у нас есть интересы, которые сталкиваются с российскими […] Нам нужно искать способ работать в сферах, представляющих общие интересы, над поиском долгосрочного решения в Сирии", — сказал он.

По его словам, двум странам также необходимо взаимодействовать и по другим темам, в частности, по вопросу Украины.

"У нас есть вопросы, касающиеся Украины, между нашими странами существуют и иные темы для обсуждения", — добавил он.

