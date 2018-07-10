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Вице-президент США рассказал, чего в Белом доме ожидают от встречи Путина с Трампом

Сегодня, 08:27

Майк Пенс дал интервью американским телевизионщикам.

Майк Пенс
Майк Пенс Reuters
Вице-президент США Майк Пенс заявил о том, что глава Белого дома Дональд Трамп во время грядущей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным совершит попытки найти варианты для улучшения отношений между странами.

Соответствующую информацию он озвучил в интервью телеканалу Fox News.

"Президент ясно дал понять, что у нас есть интересы, которые сталкиваются с российскими […] Нам нужно искать способ работать в сферах, представляющих общие интересы, над поиском долгосрочного решения в Сирии", — сказал он.

По его словам, двум странам также необходимо взаимодействовать и по другим темам, в частности, по вопросу Украины.

"У нас есть вопросы, касающиеся Украины, между нашими странами существуют и иные темы для обсуждения", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Трамп рассказал, кем для него является является Путин, а также о том, что подготовил для него "маленький подарок".

 

 

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Теги:  
Майк Пенс, Белый дом, Дональд Трамп, Владимир Путин,
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