"Винтовки - это праздник." Украинская армия может получить оружие из Канады

Канадские поставщики надеются оформить договор на крупные поставки.

штурмовые винтовки Colt Canada Colt Canada

Компания Colt Canada объявила о планах по заключению контракта на поставку украинским военнослужащим 100 тысяч штурмовых винтовок.

Соответствующее сообщение в пятницу, 16 февраля, опубликовало издание National Post.

Согласно обнародованным данным, в январе Алекс Пейн, менеджер Colt Canada, провел ознакомительную встречу с чиновниками из Кабинета министров Украины.

"Это − только начало процесса, который может длиться до двух лет, ведь Украина должна определить, какой именно тип оружия ей нужен и откуда его лучше получить", - сказал он.

Пейн также отметил, что компания Colt Canada намеревается провести демонстрацию оружия в Украине летом нынешнего года.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в декабре прошлого года правительство Канады разрешило экспортировать автоматы и стрелковое оружие в Украину.