"Винтовки - это праздник." Украинская армия может получить оружие из Канады

Канадские поставщики надеются оформить договор на крупные поставки.
Соответствующее сообщение в пятницу, 16 февраля, опубликовало издание National Post.
Согласно обнародованным данным, в январе Алекс Пейн, менеджер Colt Canada, провел ознакомительную встречу с чиновниками из Кабинета министров Украины.
"Это − только начало процесса, который может длиться до двух лет, ведь Украина должна определить, какой именно тип оружия ей нужен и откуда его лучше получить", - сказал он.
Пейн также отметил, что компания Colt Canada намеревается провести демонстрацию оружия в Украине летом нынешнего года.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в декабре прошлого года правительство Канады разрешило экспортировать автоматы и стрелковое оружие в Украину.