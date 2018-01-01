"Виват, Даля!": Сеть в восторге от видео "беседы" президента Литвы с российскими журналистами

Президент Литвы очень ехидно поставила на место журналистов из РФ.

Facebook/Баба і кіт

В Сети стремительно набирает популярность видеозапись, на которой президент Литвы Даля Грибаускайте иронично пообщалась с российскими пропагандистами на саммите НАТО.

На нем ведущая российской пропагандистской передачи "60 минут" Ольга Скабеева попыталась остановить Грибаускайте для разговора и спросила, в чем на сегодня Литва видит российскую угрозу. Видеозапись разместила страница "Баба і кіт" в Facebook.

"Сегодня "Искандеры" в Калининграде. Посмотрите, что они делают!" — резко отреагировала на ее вопрос политик.

После просьбы пропагандистки объяснить, что она имеет в виду, лидер Литвы потребовала объяснений от Российской Федерации. Скабеева, пытаясь досадить президенту, с ухмылкой уточнила, можно ли считать ответы политика свидетельством того, что Литва всерьез напугана российской угрозой, и получила дерзкий и уверенный ответ Грибаускайте.

"Не-не-не, мы не боимся, никого не боимся!" — возразила политик.

Заявление литовской президента вызвало у журналистов из РФ непонимание и легкий шок, тогда как Грибаускайте с победным троллфэйсом последовала дальше.

Соцсети с восторгом отреагировали на поступок Грибаускайте.

"Виват, Даля!", "Даля - умница", "Нам бы таку Далю!", "Женщина огонь!" - пишут пользователи под видео.

Facebook/Баба і кіт

Facebook/Баба і кіт

Facebook/Баба і кіт

Facebook/Баба і кіт

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Грибаускайте поговорила с Трампом об Украине.

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