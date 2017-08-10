Визит Путина в оккупированную Абхазию был "неуместным" — госдеп США

Путин заявил, что между Москвой и Сухуми сложились "совершенно особые отношения".

Владимир Путин. Reuters

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США в среду, пишет Украинская правда.

"Соединенные Штаты рассматривают визит президента Путина на оккупированную грузинскую территорию Абхазии как неуместный и несовместимый с принципами, лежащими в основе Женевских международных дискуссий, участниками которых является Россия", — отмечается в сообщении.

В Госдепе подчеркнули, что США полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии и отвергают признание Россией Абхазии и Южной Осетии.

Ранее визит Путина в Абхазию осудили в НАТО.

"Визит президента Путина в грузинский регион Абхазия в девятую годовщину вооруженного конфликта подрывает попытки международного сообщества найти мирное и согласованное решение конфликта", —заявил представитель Альянса в комментарии агентству.

Также поездку российского лидера раскритиковал МИД Грузии. Ведомство заявило, что визит российского лидера является продолжением целенаправленной политики Москвы против Грузии.

"Подобное циничное действие на девятую годовщину августовской войны служит узакониванию с российской стороны насильственного изменения государственных границ суверенного государства путем военной агрессии, этнической чистки, и оккупации. Этим ходом Кремль также безрезультатно старается поддержать, и легитимировать свои оккупационные режимы", — отмечается в заявлении, которое приводит агентство "Грузия Online".

Как сообщает "РИА Новости", визит Путина в Абхазию был первым с 2013 года. Российский президент встретился с лидером непризнанной республики Раулем Хаджимбою, заявив, что между Москвой и Сухуми сложились "совершенно особые отношения".

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