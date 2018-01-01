Путин отдал приказ сбить пассажирский самолет - Reuters

Президенту РФ доложили, что план действий по чрезвычайным ситуациям требует, чтобы борт был сбит.

Владимир Путин не был против, чтобы в 2014-м сбили Boeing 737-800 Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что 7 февраля 2014 года — в день открытия Олимпийских игр в Сочи — он одобрил сбивание самолета Boeing 737-800 турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, пилоты которого сообщили о наличии у одного из пассажиров бомбы.

Глава РФ утверждает, что сотрудники службы безопасности по телефону доложили ему о захвате борта, говорится в документальном фильме "Путин", пишет Reuters.

"Мне сказали: самолет, который летит из Украины в Стамбул, захватили, похитители требуют посадки в Сочи", — отметил российский лидер.

Потом он обратился за советом к сотрудникам службы безопасности, а они сообщили, что план действий по чрезвычайным ситуациям требует, чтобы самолет был сбит. "Я сказал им: действуйте согласно плану", — добавил политик.

Несколько минут спустя президенту сообщили, что это была ложная тревога: захвата лайнера и бомбы на борту не было, пассажир был пьян, и самолет продолжил путь в Турцию".

Напомним, 17 июля 2014 года в Украине на захваченной боевиками территории Донецкой области разбился малазийский Boeing-777, погибли 298 человек, его пассажирами были граждане десяти стран, большинство жертв — нидерландцы.

Международная группа следователей выяснила, что самолет сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", который привезли из России и туда же вернули, а также назвала место запуска ракеты.