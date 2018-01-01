"Власть беспредельщиков": в РФ готовят ответ из-за запрета на въезд журналистам в Украину

В Совете Федерации рассказали о "зарвавшейся власти" в Украине.

РФ готовит ответ на запрет въезда журналистам в Украину 1-ur.ru

Для подготовки предложений по реагированию на запрет въезда в Украину российским журналистам, спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призвала привлечь профильный союз и известных журналистов.

"Подготовьте предложения, и давайте, в конце концов, ставить на место эту зарвавшуюся власть [в Украине] беспредельщиков", — заявила она.

При этом Матвиенко обратилась к главе временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексею Пушкову: "Вы как руководитель комиссии по взаимодействию со СМИ позовите Союз журналистов, позовите ведущих журналистов, пообсуждайте, подготовьте какие-то предложения", сообщает ТАСС.

Напомним, в киевском аэропорту задержали российского телеведущего Евгения Примакова, который направлялся на Украину на мероприятие ОБСЕ как представитель Союза журналистов России.

Примакову запретили въезд на Украину на пять лет.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram