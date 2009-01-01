Власти Испании предъявили Каталонии сразу два ультиматума

В случае выполнения обоих ультиматумов Мадрид не будет прибегать к конституции, которая позволяет лишить Каталонию статуса автономии.

Мариано Рахой/ Reuters

Премьер-министр Испании Премьер-министр Испании Мариано Рахой предъявил региональной администрации Каталонии сразу два ультиматума, установив при этом крайние сроки, в течение которых Каталония должна прояснить ситуацию с провозглашением независимости , иначе автономия будет приостановлена.

Об этом сообщают испанские газета El Mundo и La Vanguardia, пишет Deutsche Welle.

Не позднее 16 октября лидер Каталонии Карлес Пучдемон должен прояснить, провозгласил ли он независимость региона в своей речи вечером 10 октября.

К 19 октября Пучдемон должен "вновь начать уважать конституционный порядок в Испании", то есть остановить процедуру, направленную на обретение Каталонией независимости.

Лишь в случае выполнения обоих ультиматумов Мадрид согласится не прибегать к статье 155 конституции, которая позволяет лишить Каталонию статуса автономии, отмечают газеты.

Как ранее сообщалось, Верховный суд Каталонии 11 октября признал, что декларация о независимости Каталонии не имеет никакой юридической силы.

Президент Каталонии Карлес Пучдемон в ходе выступления перед парламентом 10 октября не провозгласил независимость Каталонии, предложив отстрочить принятие этого решения для проведения переговоров с испанскими властями.

После этого властями Каталонии была подписана декларация о независимости, вступление в силу которой будет отложено.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который не признают ни испанские власти, ни Евросоюз.

90% 2,3 млн каталонцев, пришедших на непризнанный и запрещенный Мадридом референдум, проголосовали за отделение от Испании. Явка при этом, по данным каталонских властей, составила 43%.

Около 900 человек пострадали в результате действий полиции, которая пыталась не допустить проведения голосования. В результате столкновений 33 полицейских получили травмы.

Правительство Испании не признало де-факто объявление Каталонии о своей независимости, потребовав от властей автономии четко высказаться по поводу независимости региона.

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