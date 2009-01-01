Власти КНДР похвастались: успешно испытали водородную бомбу

Премьер Японии назвал ядерные испытания Пхеньяна "абсолютно неприемлемыми".

Флаг Северной Кореи, иллюстрация Reuters

В воскресенье, 3 сентября, власти Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР, Северная Корея) заявили, что успешно провели испытания водородной бомбы.

Об этом пишет Deutsche Welle.

По его данным, в республике уточнили, что речь идет о разработке водородной бомбы, которую можно будет доставить при помощи имеющихся у нее баллистических ракет.

Незадолго до этого Япония подтвердила, что Северная Корея провела новый этап ядерных испытаний. "(Японское — Ред.) правительство подтверждает, что Северная Корея осуществила ядерное испытание после изучения информации метеорологических агентств и других данных", — сказал министр иностранных дел страны Таро Коно.

Японские сейсмологи сообщили, что сила землетрясения, зафиксированного на территории КНДР, в этот раз была в десять раз больше, чем в сентябре 2016 года, когда КНДР в последний раз проводила ядерные испытания.

В связи с этим Япония выразила официальный протест через свое посольство в Пхеньяне. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал ядерные испытания Пхеньяна "абсолютно неприемлемыми".

Ранее стало известно, что сейсмологи Южной Кореи и Китая утром зафиксировали два землетрясения магнитудой 5,6 и 4,6 неподалеку от привычного места проведения ядерных испытаний КНДР. По оценкам американских экспертов, сила толчков достигала магнитуды 6,3.