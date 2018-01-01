"Теряет зубы". Сестра голодающего Сенцова рассказала о состоянии режиссера

Незаконно осужденный в РФ украинец отказывается от свиданий.

Олег Сенцов теряет зубы, сообщила его сестра uraldem.ru

Сестра незаконно осужденного в Российской Федерации украинского режиссера Олега Сенцова , который объявил голодовку, Наталия Каплан сообщила, что он теряет зубы.

Украинцу "вливают литр глюкозы ежедневно", рассказала она в Киеве после выступления на акции в поддержку брата, которая проходила на Майдане Независимости, пишет УНИАН.

"Он бледный, теряет зубы, теряет волосы. Я думаю, что более подробная информация у нас будет завтра, когда его навестит адвокат", — отметила Каплан.

По ее словам, Сенцов отказывается от свиданий. "Говорит, что ему так легче держаться эмоционально. Просит, чтобы никто из близких к нему не приезжал", — добавила сестра режиссера.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Об освобождении Сенцова просили многие деятели российской культуры — режиссеры Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Алексей Герман-младший, Владимир Котт и Павел Бардин. Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.

В конце февраля 2018-го адвокат режиссера Дмитрий Динзе сообщал, что его подзащитный находится в колонии российского города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). Позже незаконно осужденный написал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая объявил бессрочную голодовку.

Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Позже стало известно, что наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию.

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