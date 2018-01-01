Вмешательство в американские выборы. В США "повару Путина" предъявили обвинение

Евгения Пригожина связывают с компанией "Агентство интернет-исследований".

Евгений Пригожин и Владимир Путин zampolit.com

В США предъявлены обвинения 13 российским гражданам в рамках расследования дела о вмешательстве России в выборы американского президента.

Соответствующий документ опубликован на сайте министерства юстиции США. В числе обвиняемых — бизнесмен Евгений Пригожин, которого считают человеком, близким к президенту России, и называют "поваром Путина".

Пригожина связывают с компанией "Агентство интернет-исследований" — "фабрикой троллей", сотрудники которой пишут платные комментарии в поддержку российской власти.

"Агентство интернет-исследований", а также компания Пригожина "Конкорд" упоминаются в документах Минюста США. 13 россиян обвиняют в заговоре с целью обмануть Соединенные Штаты. Двум фигурантам дела также предъявлено обвинение в банковском мошенничестве. Четверых обвиняют в несанкционированном использовании личных данных других людей.

Напомним, ранее сообщалось, что США ввели новые санкции против фирмы Евгения Пригожина.