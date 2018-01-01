Вместо ответа на вопрос о сбитом "Боинге" Путин перевел "стрелки" на Украину

Российский президент припомнил украинской стороне сбитый в 2001 году " Ту-154.

Путин неоднозначно ответил на вопрос о сбитом "Боинге". Reuters

Президент России Владимир Путин , отвечая на вопрос о сбитом на Донбассе "Боинге-777" , напомнил о сбитом украинскими системами ПВО самолете Ту-154, который летел из Тель-Авива в Новосибирск в 2001 году.

"У нас были и другие трагические случаи, связанные с Украиной. Они сбили когда-то над Черным морем российский самолет, летевший из Израиля. И не признали своей вины. Потом все-таки согласились, но компенсации так и не выплатили", – заявил он во время Петербургского международного экономического форума, пишет ТСН.

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Как известно, 4 октября 2001 года над Черным морем во время совместных российско-украинских учений был сбит российский самолет Ту-154, выполнявший рейс Тель-Авив – Новосибирск. В воздушное судно попала украинская ракета. При этом юридически виновных найти так и не удалось.

В 2003 году Украина и Россия договорились об урегулировании претензий, а украинская сторона обязалась выплатить компенсацию родственникам погибших.

Напомним, Нидерланды и Австралия официально возложили ответственность за крушение малайзийского "Боинга" над Донецком на Россию.

Позднее к обвинениям против России присоединились НАТО и ЕС.

При этом Австралия первой официально выдвинула требования к России выплатить компенсацию 38 семьям жертв рейса MH17 малайзийского "Боинга-777".

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически отвергает все обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

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Также в МИД РФ ответили на обвинения в сбитом "Боинге". У Лаврова заявили, что представленные группой расследователей доказательства сфабрикованы.

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