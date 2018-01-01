Во Франции апрель закончился снегопадом: фото, видео

Местами столбик термометра показывал 5 градусов мороза.

Несмотря на то, что уже почти середина весны, погода, похоже, не балует французов. 30 апреля на северо-западе Франции в регионе Нормандия выпал снег.

Как сообщил The Lokal, причиной осадков стал холодный циклон, который пришел со стороны Атлантического океана. В результате в регионе похолодало до нуля градусов. А в Руане столбик термометра вообще опустился до -5 градусов. При этом несколько еще дней назад в Нормандии температура воздуха достигала 27 градусов выше нуля.

Французские синоптики прогнозируют, что холода долго не продержатся и к выходным температура снова достигнет 20 градусов тепла.

Напомним, накануне, 29 апреля, снег выпал и в России. "29 апреля. Снег валит, как еще не валил в этом году", "Ничего себе, опять зима", "Весна в России – это когда пока ты искал летние вещи, выпал снег", "Да, жаль, у нас уже все загорают!" — прокомментировали неожиданный апрельский снег в сети.

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