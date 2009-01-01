Во Франции мужчина убил трех своих детей, жену и покончил с собой

Правоохранители не знают причину преступления.

Французские правоохранители, иллюстрация фото: russian.rt.com

На севере Франции — в департаменте Эна —и трех своих детей, после чего покончил с собой.

Об этом сообщает France Info со ссылкой на данные правоохранителей, пишет РБК-Украина.

В то же время агентство уточнило, что злоумышленник убил сыновей 20 и 12 лет, а также 18-летнюю дочь.

"В прокуратуре отметили, что не знают причину произошедшего,... правоохранители не нашли предсмертную записку", — говорится в статье.

Ранее СМИ писали, что в российском Североморске (там находится главная база Северного флота РФ) Мурманской области в одной из квартир нашли мертвыми семью из трех человек, отрабатывается версия, что мужчина-военный сначала застрелил родных, а потом убил себя.