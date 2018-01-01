Во Франции мужчину убило разломавшейся каруселью

Инцидент произошел на ярмарке в городе Невиль-сюр-Сон.

Один человек погиб и еще четверо были травмированы в результате аварии, случившейся на ярмарочной карусели в юго-восточной части Франции.

Соответствующее сообщение опубликовало французское издание . Происшествие произошло в субботу, 31 марта, около 16.30 - на ярмарке в городе Невиль-сюр-Сон(регион Рона-Альпы).

По одной из версий, карусель, состоящая из нескольких качелей, внезапно начала рушиться. Скончавшийся мужчина не находился на карусели, а ранения, несовместимые с жизнью, получил из-за куска отломанной конструкции.

Согласно другой версии событий, мужчина находился на карусели с двумя детьми - и его выбросило из карусели. Кроме того, серьезно пострадала его 8-летняя дочь.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Умани подросток погиб, запутавшись в веревках канатной дороги.