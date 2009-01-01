Во Франции отменили "чрезвычайное положение"

Решение будет приниматься правительством после президентских выборов.

Reuters

Условия для "выхода из чрезвычайного положения" во Франции уже созданы.

Об этом заявил министр юстиции Франции Жан-Жак Юрвоас, пишет golos.ua, ссылаясь на Le Figaro.

"Мы создали условия, которые делают возможным завершение чрезвычайного положения", — сказал он.

Однако, решение о том, отменять чрезвычайное положение будет приниматься правительством после президентских выборов.

Напомним, Франция впервые ввела чрезвычайное положение после терактов в Париже 13 ноября 2015 года. После этого чрезвычайное положение неоднократно продлевали.

Последнее решение о продлении чрезвычайного положения во Франции действует до 15 июля 2017 года.

Напомним, в Украине вступило в силу чрезвычайное положение в энергетике.