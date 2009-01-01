Во Франции отменили "чрезвычайное положение"

Решение будет приниматься правительством после президентских выборов.
Об этом заявил министр юстиции Франции Жан-Жак Юрвоас, пишет golos.ua, ссылаясь на Le Figaro.
"Мы создали условия, которые делают возможным завершение чрезвычайного положения", — сказал он.
Однако, решение о том, отменять чрезвычайное положение будет приниматься правительством после президентских выборов.
Напомним, Франция впервые ввела чрезвычайное положение после терактов в Париже 13 ноября 2015 года. После этого чрезвычайное положение неоднократно продлевали.
Последнее решение о продлении чрезвычайного положения во Франции действует до 15 июля 2017 года.
Напомним, в Украине вступило в силу чрезвычайное положение в энергетике.