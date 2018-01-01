Во Франции сторонник ИГИЛ устроил стрельбу и захватил заложников в супермаркете: подробности

Инцидент произошел в городе Треб.

Захваченный супермаркет Google Maps

В одном из супермаркетов города Треб (Франция) вооруженный человек захватил заложников.

Такое сообщение в пятницу, 23 марта, опубликовало местное издание Le Telegramme.

Согласно обнародованным данным, вооруженный человек вошел в супермаркет приблизительно в 11.15, после чего начал стрелять, убив одного из сотрудников супермаркета.

На данный момент власти Треба перекрыли въезд в район, где расположен захваченный супермаркет и сосредотачивают вокруг него крупные подразделения полиции.

Затем террорист заявил о своей принадлежности к ИГИЛ. Кроме того, по словам очевидцев инцидента, он воскликнул: "Аллах акбар" перед тем, как начать стрельюу.

Как сообщают в Министерстве внутренних дел Франции, полиция продолжает работать на месте происшествия с приоритетом по спасению заложников.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Одесчине пьяный моряк устроил стрельбу и взял в заложники свою семью.