Во Франции сторонник ИГИЛ устроил стрельбу и захватил заложников в супермаркете: подробности

Инцидент произошел в городе Треб.
Такое сообщение в пятницу, 23 марта, опубликовало местное издание Le Telegramme.
Согласно обнародованным данным, вооруженный человек вошел в супермаркет приблизительно в 11.15, после чего начал стрелять, убив одного из сотрудников супермаркета.
На данный момент власти Треба перекрыли въезд в район, где расположен захваченный супермаркет и сосредотачивают вокруг него крупные подразделения полиции.
Затем террорист заявил о своей принадлежности к ИГИЛ. Кроме того, по словам очевидцев инцидента, он воскликнул: "Аллах акбар" перед тем, как начать стрельюу.
Как сообщают в Министерстве внутренних дел Франции, полиция продолжает работать на месте происшествия с приоритетом по спасению заложников.
Напомним, ранее сообщалось о том, что на Одесчине пьяный моряк устроил стрельбу и взял в заложники свою семью.