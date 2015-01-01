Во Франции угрожают выходом из состава НАТО

Жан-Люка Меланшон раскритиковал размещение противоракетных комплексов в Восточной Европе.

Reuters Во Франции кандидат от левых сил на президентских выборах Жан-Люка Меланшон заявил, что в случаи победы намерен вывести страну из состава НАТО.

Об этом он заявил в эфире телеканала BFM-TV, сообщает Politeka.

"Оборонные бюджеты растут, и лидером в этой гонке являются США, а отнюдь не Россия", — сказал Меланшон.

Мы не хотим участвовать в военных кампаниях, которые навязывают нам Соединенные Штаты, — подчеркнул Меланшон.

Также политик раскритиковал размещение противоракетных комплексов в Восточной Европе.

Стоит отметить, что первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля, второй — 7 мая.

По данным опроса службы BVA, лидирующую позицию занимает бывший министр экономики Эмманюэль Макрон. Меланшон смог улучшить свои позиции на 2 пункта — до 31%. Лидер же "Национального фронта" Марин Ле Пен отстает от него на 4 пункта — 27%.

Ранее сообщалсоь, что во Франции еще один пророссийский политик — бывший премьер-министр Франсуа Фийон — сенсационно одерживает уверенную победу в первом туре президентских праймериз у французских правых и центристов.