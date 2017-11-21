Во Франции задержали российского сенатора-миллиардера. В Москве уже заговорили о провокации

Задержание Керимова связано с делом об уклонения от налогов.

Французская полиция, иллюстрация. Reuters

Во Франции полиции задержала в Ницце российского миллиардера, члена Совета федерации Сулеймана Керимова.

Об этом со ссылкой на пресс-службу посольства РФ во Франции сообщает ТАСС.

"Поздно вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы был задержан Сулейман Керимов, его доставили в полицейский участок", — проинформировали в дипмиссии.

Какие обвинения выдвинуты французской стороной в адрес Керимова, официально пока не сообщается. Российский сенатор в настоящий момент находится под стражей в одном из полицейских участков Ниццы.

Как пишет РИА Новости, задержание Керимова связано с делом об уклонения от налогов.

При этом первый заместитель руководителя комитета по обороне и безопасности Совфеда РФ Франц Клинцевич уже успел назвать задержание Керимова провокацией.

Несколько месяцев назад сообщалось, что на вилле Керимова во Франции прошли обыски. Причины не назывались, однако ходили упорные слухи, что это может быть связано с некими сделками с недвижимостью.

Сулейман Керимов и члены его семьи контролируют компании "Нафта Москва" и "Полюс Золото", а также аэропорт Махачкалы. Журнал Forbes оценивает его состояние в 6,3 миллиарда долларов и ставит на 21 место в списке богатейших бизнесменов России. Сулейман Керимов с 2008 года — член Совета Федерации от Дагестана.

Напомним, в Беларуси задержали корреспондента "Украинского радио" и обвинили в шпионаже.