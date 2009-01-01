Во Вьетнаме от наводнения погибли более 50 человек, десятки пропали без вести

Спасатели ведут поиски пропавших без вести.

Reuters В северной части Вьетнама, в результате оползней и наводнения, число погибших от стихийного бедствия достигло 54 человек. По данным властей, еще около 40 человек считаются пропавшими без вести, спасатели ведут их поиски.

Региону нанесен значительный ущерб. Разрушено большинство автомобильных дорог, повреждено боле тысячи зданий. От оползней более всего страдают горные провинции, сообщает Интерфакс.

В некоторых провинциях на севере уровень воды немного спал, но, к примеру, в провинциях Тхань Хоа и Ниньбинь достиг очень опасного уровня.

Тропический шторм, вызвавший наводнение начался неделю назад. Он обрушился на центральную и северную часть Вьетнама. Из-за него начались ливни, которые и вызвали сход оползней.

Напомним, крупнейшие за всю историю пожары в американском штате Калифорния унесли жизни 21 человека. По данным полиции, более 150 человек все еще считаются пропавшими без вести.