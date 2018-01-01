Во время дебатов Собчак назвала россиян "лохами", видео

Кандидат в президенты России охарактеризовала так соотечественников, выбирающих действующую власть.

Ксения Собчак считает, что 18 лет выбирать одну власть могут только "лохи" ТАСС

В рамках предвыборных дебатов на одном из российских телеканалов известная телеведущая и кандидат в президенты России Ксения Собчак назвала людей, который 18 лет выбирают одну и ту же власть, "лохами".

Она заявила, что реального выбора у людей нет, поскольку на каждых выборах им предлагают в качестве кандидатов "клоунов". Видео дебатов было опубликовано в Youtube.

Конфликт начался с обвинений российского политика Владимира Жириновкого, который привел цитату Собчак о любви к русским и евреям.

"По поводу "лохов" и прочего. Если люди 18 лет выбирают одну и ту же власть, не понимая, к чему это все приводит, то как еще, конечно, они называются?" – заявила Собчак в эфире ТВЦ.

Телеведущая сравнила выборы президента России с казино, в котором выигрывает исключительно само казино.

"Не будьте лохами, которые приходят в казино в надежде выиграть золотой ключик", – добавила кандидат.

Упомянутое заявление смотреть с 23 минуты.

Напомним, выборы президента России состояться 18 марта. На пост президента претендуют действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), а также Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

Как сообщалось, Собчак обвинила украинских дипломатов во лжи в связи с запросом от ее имени на поездку в Крым, которое в Украине не одобрили.