Во время разгрома наемников "Вагнера" погиб харьковский антимайдановец, видео

Владимир Винограденко числится в неофициальном списке погибших россиян.

Харьковчанин Владимир Винограденко погиб в Сирии Фото: из открытых источников

В результате авиаудара международной антитеррористической коалиции под командованием США по проправительственным силам в Сирии был ликвидирован украинец Владимир Винограденко, известный под прозвищем Апостол.

Во время революционных событий 2014 года он активно участвовал в событиях антимайдана и был членом харьковской шовинистической организации "Русь триединая", говорится в сюжете ТСН.

Журналисты нашли мать Винограденко в Харькове. Женщина утверждает, что не видела сына уже несколько лет, и его местонахождение неизвестно. По неофициальным данным, Винограденко поехал воевать на оккупированную Россией территорию ДНР, а затем вместе с российскими наемниками отправился в зону военного конфликта в Сирии.

"Я не знаю, где он находится", - утверждает пожилая женщина.

По информации авторов материала, организация "Русь триединая" пропагандировала идеи воссоединения России, Украины и Беларуси. Однако с началом революционных событий в Украине ее глава Сергей Моисеев бежал вместе с семьей в Россию, как и большинство адептов. По месту жительства Виноградова утверждают, что в городе мужчина не появлялся уже несколько лет, хотя ранее был известен, как человек верующий.

Напомним, по информации западных СМИ, более 200 наемников, среди которых были преимущественно граждане России, погибли в результате авиаудара по проправительственным силам в Сирии, атаковавшим удерживаемую силами США и курдскими войсками нефтяную базу.

Позже появились факты о погибших наемниках, которые служили в российской частной военной компании "Вагнер".