Во время учений в Беларуси "ихтамнеты" могут пробить коридор в Калиниградскую область — Генштаб

Опасностью учений является то, что определенная часть российского вооруженного контингента может остаться в Беларуси.

Российский военный, иллюстрация Reuters

Российско-белорусские совместные военные учения могут закончиться попыткой прорыва бойцов без знаков различия в сторону Калининградской области.

Об этом в эфире "Еспресо.TV" заявил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил полковник Владислав Волошин.

"Там есть Сувалкский коридор, который Беларусь и российскую Калининградскую область разъединяет. Это довольно небольшое расстояние, это Польша и Литва. И провести в этом коридоре такую операцию с "ихтамнетами" достаточно просто. Как показали события в Крыму и на Донбассе", — пояснил Волошин.

Еще одной опасностью этих учений он назвал угрозу того, что определенная часть российского вооруженного контингента может остаться в Беларуси.

"Россия заявила, что она ввела в Беларусь 3 тыс. военных. При этом, сколько она на самом деле ввела, никто не знает, она может 3 тыс. вывести. 3-и ввела, 3-и вывела... А сколько реально она там может оставить? Поэтому мы не исключаем этой возможности (того что часть россиян, которые будут принимать участие в учениях, оставят в Беларуси, — ред.)", — отметил представитель Генштаба.

При этом он напомнил высказывание Путина "их там нет". "Их там тоже "не будет". Они так же могут спрятать их в Беларуси и сказать: "Это не наши военные", — подчеркнул Волошин.

Напомним, ранее в частной разведке США назвали опасность учений "Запад-2017".