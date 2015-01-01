Водолазы нашли черный ящик Ту-154 и тела трех погибших — СМИ

Источник отметил, что приоритетной версией крушения является попадание посторонних предметов в двигатель самолета.

Поисковая операция в Черном море, иллюстрация Reuters

Об этом сообщили источники в российских силовых структурах, пишет ТАСС.

"В ходе поисковых работ под кабиной самолёта обнаружен один чёрный ящик. В ближайшее время он будет извлечен из воды", — сказал источник.

По его словам, состояние ящика неизвестно.

"Еще два бортовых самописца находятся в хвостовой части самолета. Они пока не найдены", — сказал собеседник.

Также он сообщил, что обнаружены тела трёх погибших.

"В течение ночи в ходе поисковых работ обнаружены тела трех погибших и большое количество останков", — сказал он.

Также сообщается, что приоритетной версией крушения является попадание посторонних предметов в двигатель самолета

"Одна из основных версий крушения на данный момент — попадание посторонних предметов в двигатель", — сказал источник.

Вместе с тем, добавил он, по-прежнему проверяются и другие версии, в том числе ошибка пилотирования и техническая неисправность, возникшая на борту.

Как известно, в России назвали основные версии крушения российского самолета Ту-154 над Черным морем и теракт в их число не входит.

Напомним, Ту-154 потерпел крушение в Черном море через две минуты после вылета из Адлера.

На борту находились 92 человека, в том числе военные, гражданские служащие, члены ансамбля имени Александрова, журналисты и врач и правозащитник Елизавета Глинка.