Военный эксперт рассказал, где могла потерпеть катастрофу очередная российская субмарина

В начале прошлого месяца в ЕС подняли форменный кипеш, поскольку был зафиксирован чрезвычайно высокий уровень радиоактивного йода-131.

Российская атомная подлодка warships.ru

В районе архипелага Новая Земля в Северном Ледовитом океане между Баренцевым и Карским морями возможно потерпела катастрофу российская подводная лодка

Об этом аналитик группы "Информационное сопротивление — Юг" Александр Коваленко (блогер "Злой Одессит") пишет в своем блоге в Живом Журнале.

Он подчеркнул: "В начале прошлого месяца в ЕС подняли форменный кипеш, поскольку был зафиксирован чрезвычайно высокий уровень радиоактивного йода-131. Первыми зафиксировали йод-131 норвежцы на исследовательской станции Сванховд, а после и финны в Рованиеми. Однако, распространение радиоактивного элемента не ограничилось родиной Йоулупукки и к концу января укрыло всю Европу, вплоть до Испании".

"На прошлой неделе в ситуацию вмешались США и отправили в Великобританию высокотехнологичную летающую лабораторию по изучению ядерных заражений Boeing WC-135 Constant Phoenix. По итогам работы летающей лаборатории удалось выяснить, что источник выброса находился в районе архипелага Новая Земля в Северном Ледовитом океане между Баренцевым и Карским морями, а сам выброс был равнозначен аварии на ядерном реакторе", — пишет блогер.

"Проще говоря, где-то в недружелюбных глубинах ледовитого океана покоится очередной кусок металла ВМФ РФ. Или, в лучшем случае, не покоится, но уж точно, при такой аварии, не ставшей бесследным для экипажа, дошедший до своей базы в не презентабельном виде. Но, при этом, тишина... И, не исключаю, что правду мы узнаем через десяток-другой лет, когда в Голливуде снимут очередной фильм про российскую субмарину, об аварии на которой нельзя было говорить", — добавил "Злой Одессит".

Напомним, ранее сообщалось, что в Северном море силы НАТО перехватили российскую субмарину.

Фото: zloy-odessit.livejournal.