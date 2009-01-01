Военный переворот в Зимбабве: "верный друг" Путина арестован

В республику вернулся экс-премьер, политики считают, что он может заполучить власть.

Роберт Мугабе Reuters

В Зимбабве после военного переворота арестовали президента(СМИ называли верным другом главы РФ Владимира Путина), в республику вернулись его политический оппонент — бывший премьер-министр Морган Цвангираи.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на Sky News.

По данным агентства, экс-чиновник возвратился, поскольку политики видят возможности для получения им власти.

"… в Зимбабве также возвращаются два министра правительства страны", — говорится в статье.

Напомним, вечером 14 ноября в столице Зимбабве Хараре вооруженные солдаты на бронетранспортерах заняли "ключевые позиции". Происходящее в армии отказались считать военным переворотом, назвали случившееся "бескровной коррекцией".

В вооруженных силах говорили, что целью бойцов являются злоумышленники вокруг Роберта Мугабе, которые совершают преступления, вызывающие социальные и экономические проблемы в государстве, и должны бить привлечены к ответственности.