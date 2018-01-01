Политолог объяснил, как Россия создала смешную ситуацию вокруг "Искандеров"

"Искандеры" заменили в армии РФ устаревшие "Точки-У", отметил Гольц.

В армии России "Точки-У" заменили на "Искандеры", отметил эксперт crime.in.ua

Российский журналист и политолог Александр Гольц заявил, что РФ изначально придала политический смысл развертыванию оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области, поэтому сложилась смешная ситуация.

На сегодняшний день "Искандерами" были перевооружены все сухопутные бригады страны, кроме двух — одна из них находится недалеко от Украины, а вторая — в Калининграде, рассказал эксперт "Главреду".

"… в российской армии, в сухопутных войсках существуют ракетные бригады, которые до определенного момента были вооружены советскими тактическими ракетными комплексами "Точка-У", которые уже устарели, потому началось перевооружение, и "Точки-У" заменили на "Искандеры", — отметил собеседник.

По словам политолога, "казалось бы, разумно было бы размещать эти современные комплексы там, где существует конфронтация, а она, очевидным образом, существует между Россией и НАТО". "Но Россия изначально придала политический смысл развертыванию "Искандеров", поэтому сложилась смешная ситуация... Собственно говоря, из-за российской политики факт простого перевооружения приобрел политический смысл", — добавил Гольц.

Напомним, 5 февраля Россия разместила "Искандеры" в Калининградской области. Президент Литвы Даля Грибаускайте говорила, что вооружение несет угрозу половине государств Европы.

Позже пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что размещение "Искандеров" в регионе не должно быть поводом для беспокойства, РФ "никогда никому не угрожала и не угрожает".