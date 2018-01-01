Волкер назвал "основополагающее решение" России для установления мира на Донбассе

Изменение поведения РФ зависит от Путина, полагает спецпредставитель Госдепа США.

Для установления мира на Донбассе РФ должна забрать оттуда свои войска, отметил Курт Волкер Reuters

Российская Федерация должна принять основополагающее решение, чтобы установить мир на востоке Украины — забрать свои войска и позволить миротворческим силам с мандатом Организации Объединенных Наций заменить их.

Решение об изменении поведения РФ зависит от президента страны Владимира Путина, рассказал специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер во время телефонного пресс-брифинга, пишет УНИАН.

"Я думаю, что самое важное сообщение для Путина — что европейцы хотят видеть мир в Украине, они хотят видеть, что территория Украины восстановлена, они хотят видеть внедрение Минских соглашений", — отметил дипломат.

По его словам, все это все в руках России. "Нам нужно, чтобы Россия воплотила это в жизнь… И это важно для президента Путина тоже. Если он хочет восстановить прочные отношения с Европой, и если он хочет отмены санкций, введенных из-за боевых действий на востоке Украины, он должен действовать, чтобы урегулировать конфликт", — добавил спецпредставитель Госдепа.

Ранее Курт Волкер говорил, что РФ должна вывести свои войска с захваченной части Донбасса, чтобы миротворческая миссия ООН смогла начать свою работу, а с украинской стороны нужна координация с Организацией.

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