Волонтер объяснил, почему Россия — террористическая организация №1

Граждане РФ на Донбассе убивают людей и этим гордятся, отметил Гай.

Флаг России, иллюстрация Reuters

— это террористическая организация №1, по официальным данным, больше 10 тыс. граждан страны воюют на стороне боевиков(ИГИЛ).

Об этом волонтер, журналист, бывший участник АТО Мирослав Гай рассказал в эфире Обозревателя.

В то же время он подчеркнул, что россияне на Донбассе "расстреливают людей и этим гордятся".

"Люди, которые пришли сюда грабить, получать зарплату за убийства, которые больше ничего не умеют делать и не могут реализоваться", — отметил активист.

По словам собеседника издания, "им навязали благородную цель — защита русскоговорящего населения". "Мол, теперь вы борцы с "бандерами". Можете делать что угодно: насиловать и грабить", — добавил Гай.

Ранее военный эксперт, ветеран АТО Юрий Колесников выразил мнение, что в связи с падением уровня жизни в России властям страны срочно нужно "утилизировать протестный электорат", поэтому Украине следует готовиться к наступлению боевиков на Донбассе.