Волонтер рассказал, почему российские наемники Вагнера готовы погибать в Сирии

Волонтер отметил, что в наемникам платят такие "бабки", которые обычному человеку сложно заработать в российских реалиях.

После уничтожения российских наемников в Сирии количество желающих в РФ участвовать в ЧВК "Вагнер" не уменьшится.

Такое мнение высказал волонтер, воевавший в зоне АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса Мирослав Гай на чате в "Главреде".

"…в военных компаниях воюют профессионалы. Там воюют люди, которые готовы к своей смерти, туда не берут простых шахтеров или мойщиков окон. Кроме того, там платят такие "бабки", которые обычному человеку сложно заработать в российских реалиях", — сказал он.

Волонтер также уверен, что Москва не будет отвечать на уничтожение "вагнеровцев" в Сирии.

"…ЧВК "Вагнер" было создано для того, чтобы это отрицать", — говорит он.

Волонтер также рассказал, почему на него взъелись россияне относительно своих потерь в Сирии.

"За последнее время у меня было несколько публикаций о потерях РФ в Сирии. Свои догадки и выводы я делал на основе открытых источников и частной информации, которую смог получить. Я сам не рассчитывал, что мои сообщения о смерти контрактников в Сирии вызовут такой резонанс и противодействие российских спецслужб, отвечающих за информационное пространство. Делаю предположение, что сообщение о массовой смерти россиян в Сирии — это не только правда, но и не вся ужасная правда, о которой мы узнали. И Россия очень не хочет, чтобы эти вопросы выносились в публичное поле", — сказал Гай.

Напомним, ранее Гай отмечал, что американцы "покрошили" в Сирии не наемников, а кадровых военных РФ.