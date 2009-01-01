Вооруженное нападение на католическую церковь в Нигерии, 12 погибших

< > < >

1 / 2 Вооруженное нападение на католическую церковь в городе Осубулу.

По словам очевидцев, в церковь ворвались пять человек в масках и открыли огонь по прихожанам

Вооруженное нападение на католическую церковь в городе Осубулу. На юго-востоке Нигерии произошло вооруженное нападение на католическую церковь в городе Осубулу (штат Анамбра). В результате стрельбы, по меньшей мере, 12 человек.

Об этом со ссылкой на медиков и очевидцев сообщает AFP, пишет 112 Украина.

По словам очевидцев, в церковь ворвались пять человек в масках и открыли огонь по прихожанам. Однако представитель полиции сообщил, что нападавший действовал в одиночку.

"На данный момент 12 погибших, они находятся в морге. Еще нескольким пострадавшим оказывается медицинская помощь", — приводит агентство слова представителя больницы.

Напомним, в декабре 2016 года в нигерийском городе Уйо на прихожан обрушилась крыша здания церкви, в результате погибли 160 человек.

фото: nan.ng