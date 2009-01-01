Вооруженное нападение на католическую церковь в Нигерии, 12 погибших

По словам очевидцев, в церковь ворвались пять человек в масках и открыли огонь по прихожанам
На юго-востоке Нигерии произошло вооруженное нападение на католическую церковь в городе Осубулу (штат Анамбра). В результате стрельбы, по меньшей мере, 12 человек.
Об этом со ссылкой на медиков и очевидцев сообщает AFP, пишет 112 Украина.
По словам очевидцев, в церковь ворвались пять человек в масках и открыли огонь по прихожанам. Однако представитель полиции сообщил, что нападавший действовал в одиночку.
"На данный момент 12 погибших, они находятся в морге. Еще нескольким пострадавшим оказывается медицинская помощь", — приводит агентство слова представителя больницы.
Напомним, в декабре 2016 года в нигерийском городе Уйо на прихожан обрушилась крыша здания церкви, в результате погибли 160 человек.
фото: nan.ng