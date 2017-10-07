"Вор в Кремле". В РФ в день рождения Путина полиция разогнала акции протеста, есть пострадавшие

По последним данным, всего в 26 городах России задержали 271 человека.
Об этом сообщает "Новая газета".
"Почти во всех городах закончились акции протеста. По последним данным, всего в 26 городах России задержали 271 человека", — говорится в сообщении.
Издание отмечает, что 62 человека задержаны в Санкт-Петербурге, 57 — в Ярославле, 21 — в Краснодаре, 20 — в Липецке.
Также есть задержанные в Калининграде, Перми, Пскове, Саранске, Селятине, Сочи, Ставрополе, Твери, Тюмени и Якутске. Одного из задержанных в Краснодаре арестовали на трое суток.
При этом всех отпустили в Екатеринбурге, Ижевске, Нижнем Тагиле, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Туле, Тюмени и Южно-Сахалинске.
Отметим, что во время задержаний, в частности, в Санкт-Петербурге, протестующие получили травмы.
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