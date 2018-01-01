Восемь лет белорусской тюрьмы для украинского журналиста Шаройко: всплыли любопытные детали

Сейчас Шаройко содержится в следственном изоляторе КГБ.

Шаройко осудили еще в феврале. detector.media

Об этом в среду сообщил журналистам в Минске глава Комитета госбезопасности Беларуси Валерий Вакульчик, пишет "Интерфакс-Украина". "Восемь лет. Этот суд состоялся еще в феврале. В принципе его вина доказана", – сказал он.

По его словам, сейчас Шаройко содержится в следственном изоляторе КГБ.

Комментируя возможный обмен украинского журналиста на белоруса Юрия Политика (которого также судят за шпионаж, но уже в Украине), Вакульчик заверил, что эти дела не связаны.

При этом глава белорусского КГБ признал, что практика обмена осужденных республикой используется. В частности, ранее Беларусь обменяла кадрового разведчика, "которого мы задержали несколько лет назад, на наших граждан, которые были задержаны в другом государстве", сообщил он.

Напомним, 17 ноября 2017 года стало известно, что в Минске задержали украинского журналиста Шаройко. Его обвинили в шпионаже и заявили, что он является кадровым сотрудником разведки Украины. Главное разведывательное управление Минобороны Украины подтвердило, что Шаройко работал в ведомстве на должности главы пресс-службы и в 2009 году уволился по состоянию здоровья.

Позже министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что задержание украинцев в Беларуси и предъявление им обвинений в шпионаже является тотальной глупостью.

В свою очередь, президент Беларуси Александр Лукашенко обсуждал "шпионский" скандал с украинским президентом Петром Порошенко на встрече в Объединенных Арабских Эмиратах в начале ноября, но Украина первой обнародовала информацию по этому поводу.

Ранее в российском МИД заявили, что при въезде на территорию РФ украинский журналист Роман Сущенко "журналистом не был".

Как сообщалось, 15 мая СБУ провела следственные действия в офисе РИА "Новости Украина" в Киеве. Был задержан директор РИА "Новости Украина" Вышинский, ему объявлено о подозрении в совершении государственной измены.

Установлено, что Вышинский весной 2014 года в Крыму выпускал антиукраинские материалы и получил от президента РФ Владимира Путина медаль "За возвращение Крыма". После возвращения из Крыма в 2014 году Вышинский с участием еще нескольких журналистов развернул активную деятельность по поддержке террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

По данным СБУ, Вышинский изготавливал материалы, которые дискредитируют Вооруженные силы Украины, и ежемесячно получал за это из России 53 тыс. евро. Позже в СБУ уточнили, что 53 тыс. евро на осуществление подрывной деятельности - это только доказанная сумма. По оперативным данным СБУ, финансирование достигало более 100 тыс. евро ежемесячно.

17 мая в Херсоне городской суд арестовал на два месяца руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене.

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