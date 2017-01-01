Пули в спину. В столице Болгарии убили известного бизнесмена

Пострадавший скончался на месте происшествия.

Свидетелем убийства стал шофер бизнесмена Открытые источники

В понедельник, 8 января, в столице Болгарии Софии в квартале Монастырские левады на улице Ралевица возле торгового центра застрелили известного бизнесмена Петра Христова, которому принадлежала компания-производитель молочных продуктов "Лактима".

Мужчине из мелкокалиберного пистолета выпустили восемь пуль в спину, пострадавший умер на месте происшествия, пишет Novinite.bg со ссылкой на Болгарское национальное телевидение.

По данным издания, единственным, кто видел убийство, был водитель коммерсанта, он отвез раненого в больницу. В МВД Болгарии сообщили, что полиция расследует все возможные версии преступления, в том числе связанные с бизнесом погибшего, а также наличие у убийцы личных мотивов.

Христов был близок к правящей в стране партии ГЕРБ (Граждане за европейское развитие Болгарии — Ред.), к бывшему вице-премьеру, а также экс-главе МВД Цветану Цветанову, написало Capital.bg.

Ранее стало известно, что в Канаде основателя фармацевтической корпорации Apotex миллиардера Бернарда Шермана и его жену Хани задушили веревкой. Узнать больше о случившемся можно здесь.