Пули в спину. В столице Болгарии убили известного бизнесмена

Пострадавший скончался на месте происшествия.
Мужчине из мелкокалиберного пистолета выпустили восемь пуль в спину, пострадавший умер на месте происшествия, пишет Novinite.bg со ссылкой на Болгарское национальное телевидение.
По данным издания, единственным, кто видел убийство, был водитель коммерсанта, он отвез раненого в больницу. В МВД Болгарии сообщили, что полиция расследует все возможные версии преступления, в том числе связанные с бизнесом погибшего, а также наличие у убийцы личных мотивов.
Христов был близок к правящей в стране партии ГЕРБ (Граждане за европейское развитие Болгарии — Ред.), к бывшему вице-премьеру, а также экс-главе МВД Цветану Цветанову, написало Capital.bg.
Ранее стало известно, что в Канаде основателя фармацевтической корпорации Apotex миллиардера Бернарда Шермана и его жену Хани задушили веревкой. Узнать больше о случившемся можно здесь.