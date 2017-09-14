Восстановлению не подлежит. В России разбился очередной стратегический ракетоносец

Ту-22М3 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Самолет Ту-22М3 выкатился со взлетно-посадочной полосы, результате чего был разбит корпус воздушного судна, сообщают "Известия".
Самолет уже не подлежит восстановлению. Экипаж Ту-22М3 не пострадал. В настоящий момент по данному факту проводится проверка.
Военный городок Шайковка располагается на западе Калужской области, недалеко от Смоленской области.
В Шайковке находится несколько военных частей. В 2008 году в ходе военных действий в Южной Осетии самолет Ту-22М3 был сбит подразделением грузинских ПВО, пишет издание.
Ранее "Главред" сообщал, что в июле 2015-го под Хабаровском разбился стратегический ракетоносец Ту-95.