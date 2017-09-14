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Восстановлению не подлежит. В России разбился очередной стратегический ракетоносец

Сегодня, 09:16

Ту-22М3 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

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Разбитый Ту-22М3 vk.com/mediamonino
В четверг, 14 сентября, когда Беларуси стартовали учения "Запад-2917", в Калужской области РФ на авиабазе Шайковка разбился дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности.

Самолет Ту-22М3 выкатился со взлетно-посадочной полосы, результате чего был разбит корпус воздушного судна, сообщают "Известия".

Самолет уже не подлежит восстановлению. Экипаж Ту-22М3 не пострадал. В настоящий момент по данному факту проводится проверка.

Военный городок Шайковка располагается на западе Калужской области, недалеко от Смоленской области.

В Шайковке находится несколько военных частей. В 2008 году в ходе военных действий в Южной Осетии самолет Ту-22М3 был сбит подразделением грузинских ПВО, пишет издание.

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Экипаж Ту-22М3 не пострадал vk.com/mediamonino

Ранее "Главред" сообщал, что в июле 2015-го под Хабаровском разбился стратегический ракетоносец Ту-95.

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Стратегический бомбардировщик, ракетоносец, Ту22, Россия, Шайковка
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