Вот тебе и бойкот ЧМ-2018: президент Хорватии прилетела на футбол и встретится с Медведевым

В прошлый раз визит хорватского лидера был неофициальным.

Президент Хорватии прилетела на ЧМ-2018. "24 Канал"

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович собирается посетить матч своей команды на ЧМ-2018 . Хорватский лидер уже прибыла в Сочи, где состоится футбольный поединок. Начало этого матча – сегодня в 21:00.

В аэропорту ее встретили президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер и главный тренер хорватской сборной Златко Далич, пишет Dnevnik.hr.

В свою очередь пресс-служба правительства РФ уже сообщила, что сегодня же в премьер-министра страны Дмитрий Медведев встретится с Грабар-Китарович. Политики вместе посмотрят матч, который пройдет на стадионе "Фишт".

Это уже второй визит хорватского лидера в Россию для посещения матча: она также присутствовала на матче 1/8 финала Хорватия-Дания. Однако в прошлый раз визит был неофициальным, Грабар-Китарович приезжала в РФ как обычная болельщица.

Как сообщалось, и сборная России, и сборная Хорватии с громаднейшим трудом пробились на данную стадию мундиаля. 1/8 финала. Россиянам только блестящая игра вратаря Игоря Акинфеева помогла выиграть серию пенальти и пройти Испанию. Хорватам тоже пришлось "проверить свою удачу" в "лотерее 11-метровых" в матче против Дании.

Напомним, первыми идею бойкота российского мундиаля озвучили в Великобритания. Довольно быстро британцев поддержали поляки, датчане и исландцы. В конечном итоге, бойкотировать ЧМ-2018 предложили сразу несколько десятков депутатов Европарламента.

Ранее Швеция отказывается от бойкота ЧМ-2018 после выхода ее сборной в плей-офф. Первые лица государства считают, что стране необходимо поддержать команду.

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