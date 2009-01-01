"Вова, даже не мечтай". Журналист раскрыл смысл заявления Тиллерсона о встрече Трампа и Путина

Сотник спрогнозировал возможный ход мероприятия — президент РФ прильнет, а глава США отшатнется.

Владимир Путин и Дональд Трамп Reuters

В переводе с дипломатического языка на русский заявление госсекретаря СШАо том, что пока неизвестно, состоится ли встреча во Вьетнаме президентов Штатов и РФ — — означает "Вова, не напрашивайся и даже не мечтай".

Об этом российский журналист Александр Сотник написал на своей странице в Facebook.

Также он спрогнозировал возможный ход мероприятия — "Путин прильнет, Трамп отшатнется".

"Перевод с дипломатического (слов Тиллерсона о встрече — Ред.): "Вова, не напрашивайся и даже не мечтай. И вообще: ПНХ...", — считает Сотник.

Ранее помощник Владимира Путина Юрий Ушаков говорил, что российской лидер встретится с Дональдом Трампом во Вьетнаме 10 ноября, согласовывается время проведения мероприятия. Напомним, президенты РФ и США встречались в начале июля в немецком Гамбурге в рамках саммита лидеров стран "Большой двадцатки".