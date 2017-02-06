Война за умы. США начинают борьбу с российской пропагандой — западные СМИ

В США создают центр по борьбе с российской пропагандой.

Россия тратит по меньшей мере 400 миллионов долларов в год на информационную войну в США, однако, без лишнего шума, Америка медленно начинает нагонять РФ.

Об этом пишет Тим Мак в американском издании The Daily Beast, соообщает Inopressa.

"Возможно, на публике президент Дональд Трамп продолжает показывать свое уважение российскому коллеге Владимира Путина, но за кулисами США тихо готовятся объявить информационную войну России.

...Трамп знает, какова сила использования "новых СМИ", например, социальных сетей, для контрсообщений, которые имеют широкое влияние. Как бы сказал приятель президента и известный конспиролог Алекс Джонс: идет война за ваши умы", — пишет автор статьи.

"Президентская кампания 2016 года пробудила бдительность общества в отношении информационного оружия, которое, если использовать его правильно, может быть очень эффективным. Начиная с WikiLeaks и кончая RT со "Спутником", российское правительство попыталось посеять раздор среди американцев, согласно недавнему отчету разведки США", — говорится в статье.

Однако, пишет автор статьи, без лишнего шума, Америка медленно начинает нагонять Россию, пишет журналист. Правительство США тратит десятки миллионов долларов на борьбу с пропагандой Владимира Путина и других игроков государственного масштаба — эта мера была включена в ежегодный законопроект по оборонной политике, принятый Конгрессом.

В рамках двухпартийной инициативы, исходившей от сенаторов Роба Портмана (республиканец) и Криса Мерфи (демократ), выделено 160 млн долларов на двухлетний период для борьбы с государственной пропагандой с помощью малоизвестной межведомственной структуры, которая размещается в Госдепе и называется Global Engagement Center (GEC, "Центр глобального вмешательства"), сообщает автор.

Кроме того, двухпартийный законопроект по антироссийским санкциям, выдвинутый сенаторами Беном Кардином и Джоном Маккейном, обеспечит дополнительные 100 млн долларов на работу GEC и других организаций "для поддержки объективной русскоязычной журналистики, борьбы с ложными новостями и спонсирования исследований по информационной войне", говорится в статье.

Межведомственный GEC начнет работу позднее в этом году и станет первым централизованным ответом России в области контрпропаганды начиная с 1990-х годов. "GEC будет заниматься отслеживанием кампаний пропаганды, анализом их тактики и борьбой с ними посредством предоставления грантов зарубежным журналистам, организациям гражданского общества и частным компаниям", — сообщает автор.

"Противодействуя напрямую ложному дискурсу и снабжая ресурсами местную прессу и гражданское общество для того, чтобы они могли защитить себя от иностранных манипуляций, данный закон поможет поддержать наших союзников и наши интересы во все более нестабильном мире", — заявил изданию Роб Портман.

По оценкам Алины Поляковой, заместителя директора Центра Евразии в Атлантическом совете, "Россия тратит по меньшей мере 400 млн долларов в год на информационную войну в США".

"Россия не нуждается в продвижении какой-либо идеологии, ей достаточно эксплуатировать разногласия, существующие на Западе, и неуверенность Запада в собственных ценностях, в том, что истинно, а что нет", — заявил в беседе с автором статьи Дональд Дженсен, старший научный сотрудник в Центре анализа европейской политики, ведущем аналитическом центре в области российской информационной войны.

По словам Дженсена, "на Западе недооценивают опасность этого".

США практически вышли из игры в том, что касается антироссийской информационной войны, с закрытием Информационного агентства США в 1999 году.

"Ресурсы, выделяемые на контрпропаганду в последние годы, были сфокусированы скорее на борьбе с джихадистской пропагандой, а не с российской — и многие из этих усилий продемонстрировали сомнительную эффективность", — пишет автор.

Однако "российская агрессивность и эффективность на этом фронте вкупе с неподготовленностью США стали привлекать внимание американское разведки". Так, уходящий со своего поста глава Национальной разведки Джеймс Клэппер во время одного из финальных слушаний в Конгрессе предложил вновь открыть Информационное агентство США для борьбы с дезинформацией.

Напомним, єкс-депутат Госдумы Константин Боровой назвал проблемы кремлевской пропаганды.

фото: politonline.ru