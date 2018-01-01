Воюющие в Сирии путинские наемники "кантуются" на российской военной базе - СМИ

Россияне, впрочем, как думается, продолжат талдычить свою всегдашнюю мантру "Ихтамнет, ихтамнет, ихтамнет".

Российские наемники в Сирии facebook.com/mod.mil.rus

Группы наемников, вооющих в Сирии, используют в качестве перевалочного пункта военную базу РФ в Молькино, неподалеку от Ростова-на-Дону.

Такую информацию опубликовали журналисты агентства Reuters. Согласно имеющимся данным, именно там постоянно дисплоцируется 10 бригада специального назначения ВС РФ.

Журналисты лично наблюдали, как чартерный рейс авиаперевозчика Cham Wings из сирийского Дамаска приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону 17 апреля нынешнего года. Группа мужчин вышла из терминала через отдельный выход для персонала. Далее они погрузились в автобусы и под конвоем выехали в южном направлении. В конце концов, они прибыли в село Молькино, расположенное в трехсот пятидесяти километрах от Ростова. Спутниковые снимки, имеющиеся в публичном доступе, говорят о том, что в месте их прибытия расположена военная база.

По мнению журналистов, тот факт, что прилетевших из Сирии россиян сразу доставляют туда, еще раз проливает свет на тайные военнные операции России в данной ближневосточной стране, которые выходят за рамки признаваемых Москвой авиаударов, тренировок сирийских сил и развертывания отрядов спецназа.

Кроме того, достоверно известно, что автобусы возили аналогичные группы из ростовского аэропорта мужчин в Молькино также 25 марта и 6 апреля.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Reuters узнало число уничтоженных и раненых в Сирии российских наемников.

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