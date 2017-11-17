Возле берегов Аргентины пропала подлодка с десятками членов экипажа

Субмарина несколько дней назад перестала выходить на связь, ее ищут.

Подлодка "Сан-Хуан" Скриншот видео с youtube.com

В среду, 15 ноября, возле берегов Аргентины перестала выходить на связь боевая подводная лодка "Сан-Хуан" военно-морских сил страны, на ее борту находились 44 члена экипажа.

Об этом говорится в Twitter-аккаунте ВМС.

По их данным, инцидент произошел на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата, на поиски субмарины направили самолеты и корабли.

Газеты Clarín сообщила, что на подлодке мог произойти пожар или некий технический сбой, родственников членов экипажа уже информировали о ее пропаже, пишет РИА Новости.

Ранее аналитик группы "Информационное сопротивление — Юг" Александр Коваленко (блогер "Злой Одессит") написал, что в районе архипелага Новая Земля в Северном Ледовитом океане между Баренцевым и Карским морями, возможно, потерпела катастрофу российская субмарина.