Возле берегов Аргентины пропала подлодка с десятками членов экипажа

Субмарина несколько дней назад перестала выходить на связь, ее ищут.
Об этом говорится в Twitter-аккаунте ВМС.
По их данным, инцидент произошел на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата, на поиски субмарины направили самолеты и корабли.
Газеты Clarín сообщила, что на подлодке мог произойти пожар или некий технический сбой, родственников членов экипажа уже информировали о ее пропаже, пишет РИА Новости.
Ранее аналитик группы "Информационное сопротивление — Юг" Александр Коваленко (блогер "Злой Одессит") написал, что в районе архипелага Новая Земля в Северном Ледовитом океане между Баренцевым и Карским морями, возможно, потерпела катастрофу российская субмарина.