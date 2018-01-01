"Возможно, прощайте!" Пропавшая без вести во время пожара в Кемерово девочка простилась в Сети

Следственные органы обнародовали также списки пропавших посетителей торгового центра.

Среди погибших во время пожара в Кемерово, увы, много детей - самому маленькому едва исполнилось 5 лет. РИА Новости

На месте масштабного пожара в Кемерово ищут пропавших без вести, местонахождение которых пока неизвестно. Их количество, по разным данным, варьируется от 35 до 69 человек.

"Пока мы считаем, что они без вести пропали", - сказал первый заместитель начальника ГУ МЧС по региону Евгений Дедюхин в комментарии местным СМИ.

Большинство представителей трагического списка – дети, самому маленькому едва исполнилось 5 лет.

Родственники пропавших без вести приехали к полыхающему торговому центру, чтобы узнать хоть какую-то информацию о близких. Люди требуют прибытия мэра и объяснений, почему не сработала пожарная сигнализация.

Местные жители Кемерово распространили в соцсетях жуткий скриншот последней переписки 13-летней Маши Мороз. Девочка вместе с мамой Полиной также находится в списках пропавших без вести.

Скриншот

Предварительный список пропавших без вести в пожаре в торговом центре в Кемерово:

Алимова Яна, 42 года

Алимова Руслана, 5 лет

Архипенко Станислав, 31 год

Архипенко Виктория, 5 лет

Сыпко Елизавета,

Дарсалия Татьяна

Черникова Вилена, 11 лет

Трусова Вероника, 8 лет

Трусова Василиса, 5 лет

Чмыхалов Вадим, 10 лет

Тесленко Арина

Мороз Мария, 13 лет

Мороз Полина, 35 лет

Понушкова Вероника

Почакина Виктория

Бахаева Анна

Сараева Даша

Ушакова Лиза

Агаркова Маша, 10 лет

Агарков Костя, 8 лет

Кляйн Анфиса, 30 лет

Закунова Виктория, 11 лет

Ерохина Майя, 12 лет

Лиллевяли Валерия, 5 лет

Иванчик Артемий

Мухин Ротибор, 6 лет

Курчевская Татьяна, 11 лет

Смирнова Настя, 11 лет

Коган Александр, 10 лет

Никулин Вячеслав, 10 лет

Востриков Артем, 5 лет

Востриков Роман, 2 года

Вострикова Анна, 7 лет

Галанин Михаил, 10 лет

Галанин Дмитрий

Баранов Артем, 12 лет

Баранова Арина, 8 лет

Тесленко Игорь

Напомним, 25 марта загорелся торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово. Огонь охватил весь четвертый этаж, люди не могли найти выход, некоторые прыгали из окон. Сообщается, что в ТЦ не работала пожарная сигнализация и система противопожарной безопасности. В здании находился зоопарк с 200 животными, которые, очевидно, также погибли в огне. Количество погибших и пострадавших уточняется.