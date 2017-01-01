Возможности режима Путина в России исчерпаны — политолог

Власти РФ пытались поставить во главе США управляемого человека, отметил Пионтковский.

Владимир Путин перешел все возможные границы не только с Украиной, но и с США, считает эксперт Reuters

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что в РФ возможности режима президента страны Владимира Путина исчерпаны.

Глава России "перешел все возможные границы не только с Украиной, но и с США — с явным вмешательством в избирательный процесс и с попыткой поставить управляемого человека" во главе государства, рассказал эксперт в эфире телеканала "112 Украина".

"Возможности путинского режима исчерпаны… Деньги вкладывались в американскую экономику, во-первых, а во-вторых, эта вечная неготовность Запада обострять отношения", — отметил собеседник.

Ранее Андрей Пионтковский говорил, что в РФ Владимир Путин из гаранта безопасности российских олигархов и их активов превратился в явную угрозу, поскольку закон о санкциях США явно говорит, что в список будут внесены те, кто приближены к лидеру страны.